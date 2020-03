Calciomercato Juve: Aouar l’obiettivo, Agnelli in contatto con Aulas

Calcio mercato Juventus, Aouar nel mirino di Paratici

Ultime notizie Juventus Aouar | Houssem Aouar, centrocampista del Lione, è finito nel mirino dei grandi club in vista della prossima sessione di calcio mercato. Tra i tanti club c’è anche la Juventus, che con Paratici porta avanti la trattativa. E’ forte l’interesse del club bianconero, che è pronto ad offerte irrinunciabili per il classe 1998. In questa stagione ha messo a segno 9 gol e 7 assist. A confermare l’interesse è stato lo stesso presidente del Lione Aulas, che ha parlato di un contatto tra i vari dirigenti nelle ultime settimane.

Ultime Juventus, Aouar e Tonali in estate

La Juventus vuole rivoluzionare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Tanti i calciatori che potrebbero lasciare il club bianconero in estate. Intanto, la Juve ha già chiuso per l’arrivo di Kulusevski in vista della prossima stagione e punta ad altri profili simili: giovani e già pronti per rendersi protagonisti in una grande squadra. Sandro Tonali del Brescia e Houssem Aouar del Lione i nomi in cima alla lista. Per il calciatore del Brescia la Juve proverà a convincere Cellino con diverse contropartite tecniche per abbassare il prezzo, mentre per il talento del Lione è diverso. Ottimo il rapporto tra Juve e Lione, con Agnelli e Aulas in constante contatto.