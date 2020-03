Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: ingaggio stellare al Barcellona

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez potrebbe seriamente dire addio ai nerazzurri: il Barcellona fa sul serio

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | Mentre il Coronavirus ferma il calcio, il calciomercato va invece avanti, con i club che progettano il proprio futuro. Tra questi, c’è anche l’Inter, perché la società nerazzurra dovrà capire come sistemare la situazione legata al reparto offensivo. L’addio di Lautaro Martinez è un’idea sempre più concreta, perché il Barcellona avrebbe fatto sapere di voler fare sul serio. Il centravanti argentino ha una clausola di 113 milioni, su cui ormai il club blaugrana proverà a puntare. Se dovesse essere esercitata la stessa, l’Inter dovrà prepararsi a dire addio al ‘Toro’, perché difficilmente potrebbe rifiutare. Le avance della squadra del connazionale Lionel Messi intrigheranno sicuramente il calciatore ex Racing, pronto ad abbracciarlo anche con la maglia dei catalani.

Ultime Inter, il Barcellona fa sul serio per Lautaro Martinez: ingaggio dalle cifre clamorose

Stando a quanto rivelato dai colleghi del Daily Star, il centravanti dell‘Inter potrebbe concretamente dire addio all’Italia. L’idea Barcellona si fa sempre più avanzata, con i blaugrana pronti a piazzare il colpo dell’estate. Sì, perché il patron Bartomeu sarebbe intenzionato ad esercitare la clausola rescissoria fissata nel suo contratto. 113 milioni per prelevarlo dal club nerazzurro, per poi garantirgliene 18 di ingaggio allo stesso calciatore. Sì, una cifra esorbitante per il giocatore che non riuscirebbe a dire proprio di ‘no’ alla soluzione blaugrana ed è per questo che l’Inter, potrebbe ritrovarsi orfana del proprio ‘Toro’.