Calciomercato Fiorentina, Dalbert verso la riconferma: dipende da Biraghi

Calciomercato Fiorentina: Dalbert, le sue prestazioni hanno convinto la viola

Calcio Mercato Fiorentina Dalbert | La Fiorentina pensa al mercato, e pensa in particolare a riconfermare i propri gioielli in vista della prossima stagione. La rosa viola è piena di talenti, e tra questi anche Dalbert, ancora giovane e protagonista di un’annata molto positiva. Il francese è ancora di proprietà dell’Inter, e la squadra viola vorrebbe portare avanti l’operazione per la riconferma.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina dovrà però superare un ostacolo piuttosto importante: la situazione legata a Biraghi. Il laterale è attualmente in forza ai nerazzurri, ma le sue prestazioni non hanno per niente convinto Conte. Ecco che diventa difficile completare l’operazione, e la Fiorentina dovrà faticare parecchio se vuole riuscire a portarsi in rosa Dalbert.

News Fiorentina: chi può partire?

Il mercato di questa estate sarà molto attivo, e qualcosa nella rosa della Fiorentina cambierà sicuramente. Ci sono infatti delle possibili uscite, su tutte quella di Chiesa, il quale continua ad essere corteggiato parecchio da Inter e Juventus. Occhio anche a Castrovilli, che è finito nel mirino di tutte le big di Serie A. Discorso parecchio incerto anche il futuro di Dragowski: oggi sono arrivate le dichiarazioni del suo agente.