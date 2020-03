Ultime Juve, Ronaldo non rientra per 15 giorni

Notizie Juve, Ronaldo resta in Portogallo per 15 giorni. Come riportato dal Corriere dello Sport, il campione non tornerà in Italia.

A Torino sono 121 le persone in isolamento volontario tra calciatori, membri dello staff tecnico, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della Juventus dopo la positività al coronavirus di Daniele Rugani.

Tra questi Ronaldo si era mosso in anticipo scegliendo la sua Funchal per affrontare nella maggiore serenità e sicurezza possibile questo momento.

Il fuoriclasse portoghese, infatti, era volato a casa lunedì: per stare vicino a sua mamma Dolores dopo l’ictus che la aveva colpita la scorsa settimana, per celebrare il compleanno di sua sorella. Ma soprattutto per accompagnare Georgina, i suoi figli e il personale che lavora al loro seguito lontano dall’Italia.

Ultime Juve: la ricostruzione della vicenda

Dopo un permesso speciale ottenuto (martedì), il calciatore nemmeno mercoledì era rientrato alla Continassa in attesa di sviluppi dell’emergenza sanitaria.

La positività di Rugani ha giustificato la sua reazione, ma il calciatore, stando a quanto raccolto anche in Portogallo, non sarebbe tornato a Torino anche se non si fosse verificata la positività al Covid-19 di Rugani. Nonostante il blocco aereo, avrebbe avuto già l’autorizzazione per poter rientrare a Torino con il suo volo privato ma senza la certezza di dover giocare con il Lione avrebbe preso ancora tempo, per valutare la situazione come confermato anche dal governatore di Madeira.