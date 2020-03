Ultime Fiorentina, Dusan Vlahovic positivo al Coronavirus

La Fiorentina è la terza squadra in Italia colpita dal coronavirus: come annunciato dal club viola, si tratta di Dusan Vlahovic.

Serie A, anche Vlahovic è positivo al coronavirus

Un contagio a macchia d’olio che purtroppo è destinato ad avere ancora altri casi. Il mondo del calcio sta pagando in questo momento la sua risposta tardiva al manifestarsi del virus Covid-19. Dopo i casi di Juventus e Sampdoria, arriva anche l’annuncio della Fiorentina sul proprio attaccante: “ACF Fiorentina annuncia che il giocatore Dusan Vlahovic è risultato positivo al test per l’identificazione del Coronavirus – COVID-19, al momento il calciatore è asintomatico ed è situato presso casa sua. La Società sta mettendo in essere in queste ore tutte le procedure di isolamento secondo legge sottoponendo a controllo tutte le persone che hanno avuto contatti con l’attaccante“.