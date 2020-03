UEFA, l’accusa del Presidente dei Medici Sportivi: “Sono stati superficiali ed irresponsabili”

UEFA | Maurizio Casasco, Presidente della Federazione Medici Sportivi in Italia e in Europa, ha parlato a Radio24 della mancata sospensione della UEFA di Champions League e EL:

“Il problema non è solo della Uefa, è di tutti ma i paesi non fanno come l’Italia. Sul piano sportivo credo che ci sia una grande superficialità e quantomeno irresponsabilità sempre degli organismi europei e anche da parte dei nazionali.

Non mi riferisco solo al calcio, parlo di tutti gli sport in cui i medici dovrebbero essere il riferimento assoluto in questo momento, invece si parla di politica e campionato.

L’NBA ha sospeso adesso il campionato per un solo caso, credo che il riferimento ai medici sia l’unico possibile in tutti gli sport. L’epidemia si combatte con la prevenzione e questa oggi manca. E’ un problema enorme, da tempo lo dico che manca un decreto per la prevenzione.

In Italia non c’è amuchina o similari, mancano i guanti, manca l’alcol. Parlano tutti ma dovrebbe esserci una catena corta di comando, non sono le scelte politiche”.

