Notizie Sampdoria, Gabbiadini: “Sto bene e non ho febbre oggi”

Ultime Sampdoria | Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato attraverso il sui profilo Instagram dopo la notizia di esser positivo al Coronavirus:

“Sono risultato positivo anche io al Coronavirus. Voglio dire grazie a tutti quelli che mi hanno scritto, mi sono arrivati già tantissimi messaggi.Volevo dirvi che sto bene, quindi non preoccupatevi. Seguite tutti le norme, restate a casa e tutto si risolverà”.

Gabbiadini ha poi continuato a parlare delle sue condizioni di salute nel corso di un’intervista concessa a Il Secolo XIX, aggiungendo ulteriori dettagli:

“Oggi non ho neppure la febbre, solo un po’ di mal di gola, però vediamo come evolve la situazione. Mi spiace ovviamente per i disagi provocati a tutti”.

Così l’attaccante della Sampd. Ovviamente sono fioccati i messaggi di solidarietà da colleghi, tifosi e persino dal Genoa.

Ultime Sampdoria: Gabbiadini sta bene e non ci sono altri contagi

Il grande dubbio è logicamente legato al possibile contagio dei compagni di squadra. Il club doriano ha negato che ci sia stata un’epidemia in queste ore:

“​Abbiamo tempestivamente comunicato l’unica positività accertata. Altri casi? Al momento non ne abbiamo”.

Dunque tutto sotto controllo a Genova dove Gabbiadini gioca ed è sceso in campo nell’ultima gara contro il Verona. Anche l’Hellas ha deciso di andare in auto-isolamento dopo aver disputato la gara contro la squadra doriana.