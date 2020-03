Notizie Milan: Maldini e Massara hanno le febbre

Ultime Milan, tifosi preoccupati anche per la dirigenza rossonera. In questi giorni Paolo Maldini e Frederic Massara, quanto resta della dirigenza del Milan, non erano sulle tribune di San Siro.

Il motivo? In tanti hanno pensato a diverbi con Gazidis dopo la decisione di dire addio a Boban. Ed invece in occasione della gara di domenica scorsa contro il Genoa i due sono stati fermati dall‘influenza.

Tuttavia secondo quanto filtra dai rossoneri non c’è da preoccuparsi. Gli stati influenzali dei due sono scaturiti da semplici malanni di stagione e non hannonulla a che vedere con il Coronavirus.

Ultime Milan: nessun allarme per i rossoneri

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, negli uffici di Milanello ad oggi non c’è alcun tipo di allarme.Nessun programma speciale per i calciatori, a casa e senza allenamenti per una settimana.

Nessun tesserato, al momento, ha avuto sintomi e dunque non è stato fatto nessun tampone. Situazione molto diversa di quanto vissuto sull’altra sponda di Milano dove la truppa di Antonio Conte è stata costretta ad autoisolarsi per esser venuta in contatto con Daniele Rugani in occasione della sfida di campionato contro la Juventus. Per questo motivo i calciatori e lo staff nerazzurro dovrà restare lontano da amici e parenti per almeno 15 giorni.