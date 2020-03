Notizie Juventus, la fidanza di Rugani: “E’ stato un shock ma sta bene”

Ultime Juve | Daniele Rugani è positivo al Coronavirus. Il centrale bianconero è in isolamento ma non ha ancora ben capito come ha contratto il virus. Michela Persico, giornalista e compagna del difensore bianconero, ha parlato dei difficili momenti vissuti dal centrale nel corso di un’intervista concessa al ‘Corriere della Sera’.

“Quattro giorni fa Daniele ha accusato tre linee blande di febbre: aveva 37,5. Per questo gli ho detto di farsi controllare il giorno dopo, il test è risultato positivo, ma lui già non aveva più la febbre. Inoltre non ha avuto tosse o altro. Perciò non ce lo aspettavamo. Non abbiamo la più pallida idea di come sia stato contagiato”.

Juventus: Rugani contagiato, ma da chi?

La fidanzata del numero 24 bianconero ha poi rivelato che non vede Rugani da molto. Il difensore è ancora nel ritiro (dove sono presenti altri giocatori bianconeri), e lei invece a casa.

“Io sono qui a casa nostra a Torino, da sola, e Daniele alla Continassa, nel ritiro della Juve. Da quando ha avuto la febbre ha deciso, con grande senso di responsabilità, di restare in isolamento per tutelare me, la squadra e tutte le persone in contatto con lui. Ci sentiamo e videochiamiamo spesso, lo sento abbastanza tranquillo. Non ha sintomi. Anche altri suoi colleghi, senza sintomi e che non hanno fatto il tampone, hanno scelto di stare alla Continassa per evitare rischi alle loro famiglie”.

La giornalista ha dichiarato che con Rugani era da tempo in isolamento volontario.