Notizie Juventus, l’appello di Ronaldo per l’emergenza coronavirus

Cristiano Ronaldo ha lanciato un appello attraverso i propri canali ufficiali rispetto all’emergenza coronavirus.

Ultime Juve, il messaggio di CR7

Dal proprio isolamento in Portogallo, arriva il messaggio del portoghese, che approfitta del suo ruolo mediatico per sensibilizzare le persone. Basta ricordare che ancora oggi, in Europa, ci sono molti stati che non hanno interrotto le manifetazioni pubbliche: “Vi scrivo oggi non da giocatore, ma come un figlio, un padre, una persona coinvolta con questi ultimi eventi che stanno attanagliando il mondo intero. È importante ascoltare quanto ci dice il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle persone del governo su come gestire la situazione attuale. Preservare le vite della gente deve essere la cosa più importante. Vorrei inviare un pensiero a tutti quelli che hanno perso una persona amata, tutto il mio appoggio a coloro che combattono contro questo morbo, come il mio compagno di squadra Daniele Rugani, e dare mio continuo sostegno ai professionisti della medicina che stanno anteponendo la vita degli altri alla propria“.

Juventus news, le condizioni di Cristiano Ronaldo

In questo momento il campione bianconero è a Madeira, in isolamento obbligato dopo il caso Rugani. Su di lui si sono susseguiti molti rumour, ma al momento né lui né la sua famiglia sembrano in pericolo: dovrà osservare un periodo di quarantena di circa 14 giorni, al termine dei quali poi potrà fare ritorno a Torino.