Coronavirus, Jessen: “Coronavirus? Una scusa usata dagli italiani per non lavorare”

Notizie: Jessen sull’allarme Coronavirus

Notizie Jessen Coronavirus | Un momento molto delicato per l’Italia, che in queste ultime settimane sta attraversando una fase storica complicata e rammaricante. L’allarme Coronavirus ci ha messo pochissimo a stanziarsi sul territorio della nostra penisola, e all’estero c’è chi ancora fa fatica a comprendere paura e rischi. Ad esempio il Dottor Jessen, star del programma inglese “Malattie imbarazzanti”, il quale ha rilasciato da poco delle dichiarazioni fortissime, e che ad oggi si fa fatica a giustificare:

“Gli italiani stanno usando il Coronavirus come scusa per non lavorare e per prendersi una lunga pausa. Penso sia solo un raffreddore, e che sia più preoccupazione del dovuto”

Queste le parole riportate da Fubar Radio’2. Dichiarazioni che fanno molto clamore, e che senza dubbio alzeranno un grosso polverone da qui ai prossimi giorni.

Italia: tutto si ferma, soprattutto il calcio

I casi di contagio stanno aumentando giorno dopo giorno in Italia, e soprattutto il calcio ha subito uno scossone enorme, quasi sorprendente. Diversi giocatori sono risultati positivi al tampone, e adesso la paura sta crescendo a dismisura in ogni ambito. Nella giornata di oggi sono arrivate parecchie notizie sulla faccenda, e anche la Lega Calcio si è espressa con fermezza. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.