Notizie Fiorentina, l’agente di Dragowski: “Non so se resterà”

Ultime Fiorentina | Mariusz Kulesza, agente del portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski, ha parlato del futuro del portiere nel corso di un’intervista concessa a firenzeviola.it:

“Al momento non stiamo parlando del rinnovo. Abbiamo prolungato il nostro contratto con il club questa estate e per ora non abbiamo altri appuntamenti in programma. Ora ci sono cose più importanti a cui pensare. Per ora la stagione sembra finita e ancora è presto per dire se resterà o meno alla Fiorentina. Quest’anno Dragowski è stato autore di tante prestazioni molto positive ed hanno attratto molti club in tutta Europa. Sono tante le squadre pronte a fare offerte per lui”.

Notizie Fiorentina, l’allarme Coronavirus suona anche in Polonia

Il procuratore del portiere ha parlato anche del problema con il Coronavirus e della situazione che sta vivendo in Italia il ragazzo: