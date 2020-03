Atalanta, Gomez: “Sembra di vivere un film horror”

Notizie Atalanta: Gomez sull’allarme Coronavirus

Notizie Atalanta Gomez | L’allarme Coronavirus sta dilagando per tutta la penisola italiana, e anche il calcio ha subito un impatto molto potente. Le attività sportive in Italia sono attualmente sospese, e parecchi giocatori hanno detto la loro su questa brutta situazione. Ci ha pensato anche Gomez, che pochi giorni fa è tornato da Valencia dopo il match di Champions League, e si è ritrovato insieme ai suoi compagni in uno scenario quasi surreale:

“Per strada non c’è più nessuno. I tifosi devono rispettare assolutamente le regole. Per strada non c’è più nessuno, sembra di vivere un film horror, e non esagero quando lo dico. A Bergamo ci sono 400 casi: sappiamo che l’amore dei nostri tifosi è grande, ma per il momento è bene seguire le regole e restare a casa in sicurezza”.

News Atalanta: anche Gasperini scosso

Soltanto pochi giorni fa l’Atalanta compieva la grandissima impresa a Valencia in Champions League, e tutta la squadra quasi non immaginava di tornare in Italia e di trovarsi in una situazione completamente stravolta. L’allarme adesso è totale, e il calcio intanto si è praticamente fermato. Qualche giorno fa ha detto la sua anche Gasperini, il quale ha voluto spiegare tutto il suo stupore e rammarico. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.