Coronavirus, ora la Premeir League si ferma

Emergenza Coronavirus Premier League stop | Adesso è ufficiale, si ferma anche la Premier League! Troppi i casi scoppiati nelle ultime ore nel calcio inglese. E’ piena emergenza per il COVID-19 anche nel Regno Unito. Il calcio inglese in un primo momento aveva deciso di non fermarsi, ma nelle ultime ore sono scoppiati casi per troppi club di prima categoria. Addirittura il Governo in un primo momento aveva pensato di lasciar giocare le partite a porte aperte per questo fine settimana, tranne per un paio di club colpiti dal Coronavirus che non sarebbero scesi in campo. Ora i casi continuano ad aumentare a dismisura, ed è arrivata la scelta ufficiale di stoppare tutto. Anche Bundesliga, Ligue 1 e gli altri campionati si sono fermati. Oltre la Premier League sono sospesi i tornei della Championship, League One e League Two.

Emergenza Coronavirus, si ferma anche la Premier League (UFFICIALE)

È ufficiale che la Premier League si ferma come il resto dei campionati. Dopo la riunione conclusa di oggi con anche i club presenti, arriva la proposta di sospendere tutte le attività almeno fino al 4 aprile. Il CEO della Premier League, Richard Masters, ha dichiarato in queste ore:

“Prima di tutto auguro a Mikel Arteta e Callum Hudson-Odoi di guarire il prima possibile e spero accada a chiunque altro sia affetto da COVID-19. Siamo in una situazione senza precedenti, abbiamo lavorato assieme ai club, Governo, FA ed EFL e possiamo rassicurare tutti che la salute e il benessere di giocatori, staff e tifosi sono la nostra priorità”.