Emergenza Coronavirus: atterrato a Roma team di medici dalla Cina | Il COVID-19 sta causando di giorno in giorno sempre più vittime in Italia a causa della facile diffusione del virus. Nonostante le decisioni del Governo e il senso di responsabilità che si sta attivando in tutto il popolo italiano, l’emergenza è ancora viva e preoccupante. Dalla Cina, intanto, arrivano aiuti per l’Italia.

Emergenza Coronavirus: medici dalla Cina a Roma

Per combattere insieme l’epidemia da Coronavirus, la Cina ha inviato in Italia un team di medici esperti del National Health Commission of China e della Red Cross Society of China. Il team è arrivato pochi minuti fa a Roma con donazioni di attrezzature e di materiali sanitari. L’Ambasciata Della Repubblica Popolare Cinese, dal proprio account Twitter italiano, ha accolto con grande entusiasmo il team di medici provenienti dalla Cina che già da domani saranno al lavoro per combattere la diffusione del virus.

“Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma, ma c’è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell’Italia contro il COVID-19″.

— Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 12, 2020

Emergenza Coronavirus, i dati italiani aggiornati

Purtroppo sono in continua crescita i dati riguardanti lo sviluppo del Coronavirus in Italia. Stando a quanto riferisce il sito della Protezione Civile, i casi attuali nel nostro paese sono 15.113, di cui 12.839 attualmente positivi, 1258 guariti e 1016 deceduti. Nella giornata odierna si è registrato un aumento di 2249 casi positivi.