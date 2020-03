Emergenza Coronavirus, Ibrahimovic avvia la donazione. | L’Italia cerca di combattere giorno per giorno il COVID-19. E’ sempre più alto il numero di persone che risulta positiva ai test effettuati, così come quello delle vittime. Tanti personaggi del mondo dello sport, e non solo, stanno avviando campagne di sensibilizzazione e di donazioni per aiutare gli Ospedali che vivono momenti di difficoltà. Anche Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha annunciato di voler donare mascherine per limitare l’espandersi del coronavirus.

Zlatan Ibrahimovic è pronto ad avviare una campagna di donazioni di mascherine all’Humanitas attraverso la sua azienda di chewing gum. Il campione svedese del Milan ha spiegato che invierà mascherine ai vari ospedali per aiutare medici e infermieri per ridurre le possibilità di contagio.

“Data l’attuale situazione di emergenza qui in Italia, con Mind The Gum vorrei aiutare i veri eroi di questa storia (medici, infermieri, professionisti della salute) donando a Humanitas una maschera FFP2 per ogni confezione venduta online. Perché, come sappiamo, alcuni supereroi indossano una maschera”.

Given the current emergency situation here in Italy, @MindTheGum would like to aid this story’s true heroes (doctors, nurses,health professionals) by donating to Humanitas an FFP2 mask for each pack sold online.

Because as we know, some superheroes do wear a mask.#andràtuttobene

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 13, 2020