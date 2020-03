Tweet on Twitter

Il ministro dello sport Vincenzo Spadafora è intervenuto questo pomeriggio sugli schermi di Rai 1 per fare il punto della situazione su come il mondo sportivo sta fronteggiando l’emergenza coronavirus in Italia.

Serie A, le parole del ministro Spadafora

Chiaramente lo sport è un riflesso della vita quotidiana. Ma ha anche le sue peculiarità che il ministro non manca di sottolineare (senza dimenticare che il calcio è la 4ª industria del paese) senza tuttavia perdere quale sia il fulcro della questione: “Il calcio è un mondo a parte, ma c’è stato un momento in cui la Lega avrebbe dovuto prendersi delle responsabilità, cosa che invece non ha fatto, rimandando tutto al governo“.

Il riferimento è chiaramente alla questione che ha poi portato al Decreto che stabilisse di disputare le partite a porte chiuse, in seguito tramutato in blocco totale del campionato. “Noi poi lo abbiamo fatto“, ha attaccato il ministro, “ma arrivando da noi la decisione, la Lega ha visto tutelati i propri interessi economici“.

Lo sport dopo il coronavirus

Ma è il momento di guardare al futuro: “Verso i primi di aprile capiremo se gli sforzi che stiamo chiedendo agli italiani in questi giorni avranno avuto un effetto. Se andrà come tutti ci auguriamo, allora potremo tornare a fare una vita quasi normale. Intanto sono già alle prese con un progetto per il rilancio del mondo dello sport questa estate“.