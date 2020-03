Coronavirus Italia, altri 4 giocatori della Sampdoria sono positivi

Non solo Manolo Gabbiadini, con un comunicato ufficiale la società blucerchiata ha annunciato che altri 4 giocatori della prima squadra sono risultati positivi al coronavirus: già messe in atto tutte le procedure.

Ultime Samp, altri 4 calciatori contagiati dal virus

Dopo il caso Rugani, è arrivata la notizia del contagio anche per Manolo Gabbiadini. Chiaramente, come preventivabile, è da Juventus e Sampdoria che ora ci si aspetta altre novità, purtroppo. Smentita la fake news Dybala, arriva invece una nota ufficiale del club genovese che svela come siano altri 4 i contagi in società e che 3 di questi siano calciatori. Tutto l’organigramma, dai calciatori ai dirigenti, passando per i magazzinieri, è chiaramente già in isolamento volontario presso il proprio domicilio, con tutte le sedi della società sotto lucchetto. Ovviamente sono sospese tutte le attività non espletabili da remoto e che non rispondano al criterio di essenzialità per il funzionamento del club.

Il testo del comunicato della Samp

Ecco un passaggio del comunicato: “In presenza di lievi sintomi sono stati sottoposti a tampone, con esito positivo, i calciatori Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby e il dottor Amedeo Baldari. Sono tutti in buone condizioni di salute e nei loro domicili a Genova“. Non si teme quindi per la loro salute, ma al momento sono chiaramente sotto strettissima osservazione assieme alle rispettive famiglie.