Emergenza Coronavirus, la FIFA sospende l’obbligo per le convocazioni in Nazionale

Emergenza Coronavirus: la FIFA prende una decisione sulle Nazionali

Emergenza Coronavirus | Il Coronavirus ha senza dubbio stravolto il mondo calcistico, e se prima i rischi e la paura erano confinati soltanto in alcuni paesi, adesso la situazione sembra aver perso completamente il controllo. I contagi stanno aumentando a vista d’occhio, e intanto in queste ultime ore sono arrivate delle decisioni importanti da parte dei maggiori campionati europei. Tutto sospeso per ora, con qualche giocatore risultato positivo al tampone, specie in Italia. Adesso però lo scenario potrebbe cambiare nuovamente, con nuove disposizioni indette direttamente dalla FIFA. Proprio poco fa è infatti arrivato un comunicato per quanto riguarda l’obbligo di inviare giocatori alle Nazionali:

“Alla luce della situazione attuale relativa al Coronavirus, il Bureau del Consiglio della FIFA ha deciso che le regole generali che obbligano normalmente le squadre a liberare i giocatori per le partite delle Nazionali, non saranno applicate nelle prossime finestre internazionali di marzo e aprile.”

FIFA: cosa cambia per Qatar 2022?

La FIFA ha parlato chiaro per quanto riguarda la situazione delle Nazionali, e ha poi deciso di esprimersi anche su Qatar 2022. Attualmente sospese le qualificazioni in programma in Sud America e Asia, fino a data da definire. Intanto anche la UEFA ha dato nuove disposizioni per Champions League e Europa League.