Emergenza Coronavirus, Dybala smentisce la positività: “Sto bene e in isolamento volontario”

Emergenza Coronavirus, Dybala rassicura i tifosi | Ieri sera dall’Argentina era veicolata la notizia della positività di Paulo Dybala al COVID-19. La Juventus smentì immediatamente le voci, segnalando la notizia come falsa e infondata. Poco fa lo stesso Paulo Dybala, sul proprio profilo Twitter, ha rassicurato tutti i tifosi per la sua salute.

Emergenza Coronavirus, Dybala non ha contratto il COVID-19

“Fake news”, era stata bollata così la notizia della possibile positività di Paulo Dybala da parte della Juventus. Dopo il caso di Daniele Rugani, il club bianconero ha sospeso tutte le attività agonistiche e posto in isolamento 121 persone dello staff per evitare ulteriori contagi. Tutti i calciatori e i vari membri della società sono sottoposti a continui controlli. Paulo Dybala, su Twitter, ha rassicurato tutti i suoi tifosi.

“Ciao a tutti, volevo confermare che sto bene e in isolamento volontario. Grazie a tutti per i messaggi e spero che stiate bene. #NoFakeNews”.

Hola a todos, quería confirmar que estoy bien y en aislamiento voluntario. Gracias a todos por los mensajes y espero que esten bien 🙏 #NoFakeNews #coronavirus — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 13, 2020

Argentina, Scaloni parla della preoccupazione di Dybala

Lionel Scaloni, CT dell’Argentina, ha parlato del suo rapporto con Dybala e del problema Coronavirus che sta attanagliando l’Italia.

“Paulo mi ha detto che ogni mezz’ora il club gli invia aggiornamenti con notizie e raccomandazioni. In Italia sono chiusi in casa, lui è in difficoltà. E’ il caos più totale”.