In tempi come questi, dove l’Italia intera è sottoposta a quarantena, di spostamenti limitati, di lavoro frazionato, ci si aspetterebbe un buon senso medio in crescita: così non accade per un hater che ha rivolto una frase shock ai danni di un campione di Serie A, augurandogli di contrarre il coronavirus che sta mettendo in ginocchio il nostro paese.

Ultime Roma, l’attacco a Juan Jesus

Vero, si tratta di un solo individuo. Che rappresenta chiaramente solo sè stesso e forse neanche, magari potrebbe non essere del tutto cosciente di quanto ha fatto. A svelare l’accaduto è stato lo stesso Juan Jesus, già in passato colpito da insulti di stampo razziale, svelando cosa avesse nella casella di posta privata su instagram, dove un ragazzo di 15 anni gli augura di contrarre il coronavirus. Ecco il messaggio del brasiliano furioso sempre sui social: “In tempi come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose“.

IN AGGIORNAMENTO