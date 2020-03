Chelsea, Hudson-Odoi positivo al Coronavirus

Chelsea, Hudson-Odoi positivo al Covid-19

Chelsea, contagiato anche Hudson-Odoi. Dopo Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, la Premier League deve registrare l’ufficialità del primo caso di calciatore contagiato dal Coronavirus: è Callun Hudson-Odoi.

Il giovane attaccante classe 2000 di proprietà del Chelsea è risultato positivo al tampone. A comunicarlo è stato lo stesso club londinese sul proprio sito ufficiale.

Il 19enne ha mostrato già ad inizio settimana i sintomi di una febbre, poi è stato deciso di sottoporre il calciatore al tampone che ha confermato la presenza del virus Covid-19. Il giocatore, così come compagni, staff e dirigenti, è già in isolamento.

Hudson-Odoi positivo, il comunicato

Questo il comunicato ufficiale del club inglese:

“Callum Hudson-Odoi ha effettuato un test al Coronavirus ed è risultato positivo. Tutti quelli che sono stati di recente in contatto con lui si auto-isoleranno, in linea con le direttive del Governo. Inclusa l’intera prima squadra e lo staff tecnico.

Chi non ha avuto contatti con Callum potrà continuare a lavorare nei prossimi giorni. La struttura di allenamento della prima squadra sarà chiusa, ma è solo una delle tante del nostro centro. Il resto funzionerà normalmente.

Callum ha avuto i sintomi di un’influenza lunedì mattina e da quel momento non si è più allenato con i compagni per precauzione. Nonostante sia risultato positivo, sta bene e non vede l’ora di tornare in campo per gli allenamenti. Gli auguriamo un pronto recupero”.

A questo punto i Blues potrebbero non giocare domani contro l’Aston Villa. La Premier League, comunque, in mattinata farà nuove valutazioni sullo stop al campionato che per ora non è stato fermato ed è ancora a porte aperte.