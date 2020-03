Champions League: la UEFA pensa alla Final Eight

Tweet on Twitter

UEFA pensa alla Final Eight di Champions League ed EL

La UEFA studia possibili soluzioni. La federazione continentale ha ormai capito di dover per forza di cose rinviare l’Europeo che si potrebbe a questo punto giocare tra luglio e settembre o molto più probabilmente nel 2021.

Se il confronto riguardo a Euro 2020 partirà martedì nel corso di una riunione convocata in videoconferenza dalla Uefa «per discutere la risposta del calcio europeo» all’emergenza Coronavirus, la sospensione di Champions e Europa League arriverà probabilmente già oggi.

Oggi dovrebbero essere rinviate Barcellona-Napoli (i voli degli aerei da e per l’Italia bloccati dal Governo spagnolo) e Bayern-Chelsea. Poi toccherà all’Europa League.

Ora è prerogativa della UEFA arrivare all’assegnazione di Champions ed Europa League, per questo sembra aver capito che rinviare Euro 2020 è inevitabile.

Se le varie squadre fossero costrette a consegnare i loro tesserati alle nazionali l’1 giugno, non ci sarebbe tempo per concludere i campionati e la Champions League con l’EL.

Come riportato dal Corriere dello Sport, per la UEFA ora sarebbe meglio vedere l’evoluzione del Coronavirus e attendere indicazioni dall’Oms che ieri ha parlato di «guerra lunga fino all’estate». Dunque, sarà impossibile giocare tutti i turni che mancano per arrivare a consegnare i trofei (ci sono da finire gli ottavi e da disputare i quarti, le semifinali e la finale: 7 le finestre necessarie).

Ultime UEFA: le soluzioni sul tavolo

La soluzione potrebbe essere quella di organizzare una Final Eight di Champions e una di Europa League in due nazioni diversi. Alla Turchia (Istanbul) e alla Polonia (Danzica) sono state assegnate le due finali del 2020. Oppure si può optare, disputando pure i match dei quarti, a due Final Four. A Nyon si studiano diverse soluzioni.