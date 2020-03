UFFICIALE – Sospese Champions League ed Europa League: saltano le gare di Napoli e Juve

Emergenza Coronavirus Champions League Europa League | Adesso è ufficiale anche, Champions League ed Europa League sospese! Arriva il comunicato della UEFA riguardo le partite di calcio della competizione Europea. Napoli e Jvuentus non giocheranno gli ottavi di finale di ritorno della prossima settimana.

Coronavirus, sospese Champions League e Europa League: il comunicato UEFA

“Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana sono rinviate.

Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League, Round of 16 di ritorno, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, Round of 16 dell’andata, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020.

Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite saranno comunicate a tempo debito.

A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati.

Alla luce degli sviluppi nella diffusione del COVID-19 in tutta Europa e delle analisi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, la UEFA ha oggi invitato i rappresentanti delle 55 federazioni affiliate, i dirigenti dell’Associazione dei Club Europei e delle Leghe Europee e un rappresentante della FIFPro, a partecipare alle riunioni in videoconferenza di martedì 17 marzo per discutere della risposta del calcio europeo alla pandemia.

Nel corso della videoconferenza si discuterà di tutte le competizioni nazionali ed europee, compreso UEFA EURO 2020.

Ulteriori comunicazioni verranno fatte dopo tali incontri”.