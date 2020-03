Calciomercato Torino, Belotti nel mirino dell’Everton: pronti 60 milioni

Calciomercato Torino: Belotti, l’Everton pronto all’assalto

Calcio Mercato Torino Belotti | La stagione di Serie A è attualmente sospesa, ma ad oggi è ancora possibile tirare le somme di una parte di stagione alquanto altalenante. Quanto meno per il Torino ad esempio, che dopo una buona partenza si è ritrovato a lottare per non incappare in un buco nero, peraltro dopo un cambio allenatore. Urbano Cairo dovrà fare le sue valutazioni, e questo anche sul mercato, dove non mancheranno di certo le offerte. Ovviamente il giocatore più richiesto sarà Belotti, che già in queste ultime settimane ha ricevuto tantissime avance anche da parte di club esteri.

Tra questi l’Everton, che starebbe proprio cercando una vera punta per ricominciare il ciclo alla guida di Carlo Ancelotti. Il Torino non vorrebbe privarsi del suo giocatore più importante, e valuta il Gallo parecchi soldi; oggi però è arrivata una notizia molto importante: stando a quanto riportato da todofichajes.com, pare che il club inglese stia preparando un’offerta da ben 60 milioni di euro. Una cifra alta, che farà vacillare parecchio la squadra granata.

News Torino: anche il Napoli su Belotti

Belotti è il giocatore di spicco del Torino, ed è ovvio che la maggior parte delle squadre vadano a puntare su di lui. L’Everton ci proverà, ma occhio anche al Napoli, che in questi giorni ha sondato il terreno. Ecco la strategia di Gattuso.