Calciomercato Torino: Ansaldi può tornare all’Atletico Madrid, Simeone ci punta

Calcio mercato Torino Ansaldi Atletico Madrid rinnovo | Cristian Ansaldi, calciatore del Torino, potrebbe lasciare la prossima stagione. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna da Tuttosport, il calciatore argentino potrebbe fare ritorno a un suo vecchio club, si tratta dell’Atletico Madrid di Diego Simeone. L’Atletico ha vinto con una clamorsa rimonta ai supplementari in questi giorni gli ottavi di finale di ritorno contro il Liverpool (2-3). Con lo stop a tutte le competizioni, ora si inizia a pensare anche al calcio mercato. Intanto, Simeone vorrebbe riportare Ansaldi proprio all’Atletico Madrid, dove ci ha giocato nella stagione 2014/15. Il giocatore è in scadenza di contratto col Torino nel 2021 e potrebbe partire questa sessione di mercato estiva o la prossima a parametro zero. Intanto Cairo lavora per il rinnovo del contratto per blindarlo.

Ultime Torino, Cairo punta al rinnovo di Ansaldi

Calciomercato Torino Rinnovo Ansaldi | Annata complicata quella del Torino. I granata sono in piena lotta salvezza visiti i tantissimi risultati negativi e l’esonero di Walter Mazzarri. Intanto, mentre sul campo la squadra non ottiene risultati, il presidente Urbano Cairo è a lavoro per i rinnovi di contratto dei migliori calciatori in rosa, come quelli di Izzo, Nkoulou e Ansaldi. L’argentino, in particolare, è il calciatore su cui Cairo vorrebbe trovare un accordo per i prossimi anni e allontanare le tante voci di mercato.