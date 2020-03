Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Napoli: via Hysaj, arriva Faraoni | Il Napoli resta molto vigile sul mercato nonostante il periodo di stop che vive il calcio italiano. Gennaro Gattuso segue con interesse gli sviluppi di Elseid Hysaj, poco utilizzato con Ancelotti e divenuto nuovo punto importante della difesa del Napoli dall’arrivo dell’ex tecnico del Milan.

Calciomercato Napoli, Hysaj andrà via: possibile l’arrivo di Faraoni

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo e ha parlato del futuro del suo assistito.

“Per tre anni è stato il miglior terzino della Serie A. Con Gattuso ha dimostrato di essere un difensore di altissimo livello, sia in campionato che in Champions League. Però posso dire con certezza che è quasi impossibile che resti al Napoli. E’giusto che le strade si separino. Il valore dei calciatori è definito dalle varie stagioni. Siamo tutti preoccupati che i campionati non finiranno e la mia paura è che si vivrà una situazione deficitaria dovuta al coronavirus”.

Ultime Napoli, l’agente di Faraoni apre al trasferimento

Lo stesso Mario Giuffredi, agente anche di Davide Faraoni, ha parlato di un possibile trasferimento al Napoli.

“Giuntoli ha espresso la sua volontà di volere Faraoni che piace anche a Gattuso. Sicuramente dobbiamo andare avanti, fare quello che abbiamo sempre fatto ma è ancora presto per definire eventuali accordi”.