Calciomercato Milan: Theo Hernandez può andar via

Calciomercato Milan: Theo Hernandez non è certo di restare

Mercato Milan, Theo Hernandez non è certo di restare. Come riportato da Tuttosport, il terzino francese, tra dicembre e i primi di febbraio, era diventato uno dei tre uomini copertina del Milan.

La sua è stata una stagione molto positiva dopo aver trovato il posto da titolare. Le sue prestazioni sono andate in crescendo.

Nelle ultime uscite il suo rendimento, tuttavia, è calato così come il suo atteggiamento in campo. Il motivo? La condizione ma anche le vicissitudini societarie che non lo avrebbero lasciato indifferente. L’allontanamento di Boban lo ha colpito, così come a molti dei giocatori milanisti, e visto l’imminente addio di Maldini il calciatore potrebbe decidere di non restare.

Theo Hernandez, infatti, è stato il primo colpo puro di Paolo Maldini dopo l’incontro di Ibiza. In tutte le dichiarazioni pubbliche rese, il terzino milanista ha sempre elogiato Maldini, indicandolo come uno dei suoi idoli. Il loro legame è forte e Theo ha sempre sentito un forte senso di responsabilità verso Maldini e verso la maglia del Milan. Ma dopo aver perso Boban, altro punto di riferimento interno alla squadra, un’eventuale partenza di Maldini potrebbe turbarlo.

Ultime Milan: quanto vale il terzino?

Per portarlo a Milano i rossoneri hanno pagato in estate al Real 20 milioni, oggi il difensore vale almeno il doppio anche se nell’ultimo periodo il difensore sta mostrando qualche difficoltà soprattutto in fase difensiva.