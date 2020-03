Calciomercato Lazio: Bonaventura e Baselli in estate

Ultime Lazio Bonaventura Baselli| La Lazio lavora già al mercato della prossima stagione. Con l’emergenza Coronavirus, stop ai campionati, ma non al mercato. Continuano i contatti tra le parti chiamate in causa per il prossimo anno. La Lazio punta al colpo a parametro zero Giacomo Bonaventura. Tare è al lavoro per mettere insieme la squadra per la prossima stagione e prepara i colpi. Contatti con Mino Raiola, agente del calciatore del Milan, che è in scadenza a giugno 2020 e non rinnoverà il proprio contratto. Sul calciatore ci sono tanti club come Roma, Fiorentina e anche il Napoli di Gattuso. Rino ha già lavorato con Jack in rossonero negli ultimi anni e punta a riaverlo in squadra. Secondo Tuttosport però i biancocelesti hanno messo nel mirino il centrocampista. Via liberi di Lotito a Tare che starebbe pensando a lui come vice Luis Alberto. Intanto, nella capitale potrebbe arrivare anche un altro centrocampista insieme al calciatore del Milan, si tratta di Baselli del Torino.

Ultime Lazio: con Bonaventrua anche Baselli

Il centrocampista classe 1992 potrebbe dire addio al Torino. Tante le stagioni di Daniele Baselli in granata, che ora punta a cambiare aria. La Lazio è su Baselli per la prossima stagione a prescindere dall’arrivo di Bonaventura. Secondo Tuttosport, infatti, l’offerta del club di Lotito per il calciatore del Torino sarebbe pronta.