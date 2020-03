Calciomercato Juventus, Willian si complica: c’è anche il Bayern Monaco

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Willian, il Bayern si inserisce nella corsa

Calcio Mercato Juventus Willian | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e anche in queste ultime settimane le principali big del nostro campionato stanno portando avanti diverse operazioni di corteggiamento. Soprattutto la Juventus si sta muovendo parecchio, e in particolare su un obiettivo: Willian. L’esterno brasiliano è un profilo che piace tanto, a Sarri nello specifico, che ha avuto modo di allenarlo un anno fa al Chelsea. Adesso le due strade potrebbero incontrarsi di nuovo a fine stagione, ma le insidie ci sono eccome.

Quella più importante di tutte: la folta e agguerrita concorrenza. Il giocatore è seguito da tante squadre, e pare che nelle ultime ore se ne sia aggiunta un’altra: il Bayern Monaco, così come riportato da Bild. La squadra bavarese vorrebbe preparare un assalto concreto, Juventus ora avvisata.

Notizie Juventus: Willian vuole restare al Chelsea?

Willian è un obiettivo concreto per la Juventus, ma ovviamente per portare a termine l’operazione ci vorranno tutta una serie di tasselli da mettere al loro posto. Prima battere la concorrenza delle altre squadre, poi convincere il brasiliano a lasciare il Chelsea: poco tempo fa dichiarò di voler restare, qualcosa dovrà cambiare se si vorrà insistere con le avance di mercato.