Calciomercato Juventus: Icardi arriva, ma all’Inter andranno 85 milioni

Calciomercato Juventus: Icardi può arriva via PSG, l’Inter ha una clausola di 85 milioni

Ultime mercato Juve: Icardi può arrivare in estate. Come riportato da Tuttosport, l’attaccante argentino potrebbe arrivare a Torino con il benestare del PSG.

Il club francese, sotto la spunta di Fabio Paratici, potrebbe riscattare l’attaccante dall’Inter anche se non rientra nei sui piani.

L’ex numero 9 nerazzurri, Icardi corteggiato la scorsa estate dalla Juve, è in cima alla lista di Fabio Paratici ma la situazione è intricata.

I francesi hanno una opzione di riscatto (al netto del diritto di veto di Icardi) fissata a quota 70 milioni di euro. Non si esclude che Psg e Juventus possano accordarsi per far compiere un giro al calciatore. Leonardo lo riscatterà e lo cederà alla Juve. Nel caso, pure l’Inter avrebbe comunque di che gioire: l’amministratore delegato Beppe Marotta ha infatti inserito una ulteriore clausola per la quale, nell’evenienza di cui sopra, i milioni incassati dall’Inter diventerebbero 85 e non 70. Inoltre di plusvalenza pure visto che Icardi per l’Inter oggi vale a bilancio 1.8 milioni.

Ultime Juve: la concorrenza è alta

Per chiudere questo incredibile giro, Paratici dovrà muoversi d’anticipo vista la complessità dell’affare, con tutti i suoi passaggi. Anche perchè sul calciatore ci sono anche altri club in Spagna ma anche in Italia.

Su tutti il Napoli che potrebbe ingolosire l’Inter con il cartellino di Milik. La scorsa estate, infatti, Aurelio De Laurentiis provò a convincere l’attaccante ad agosto sino all’ultimo giorno utile.