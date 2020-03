Calciomercato Inter: pronti 130 milioni dagli esuberi

Notizie Inter: 130 milioni dal mercato in estate? Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sono pronti incassare una cifra super dai calciatori inutilizzati in questa stagione.

Inter: 4 calciatori in uscita

Il mercato estivo potrebbe essere ricco di risorse ma pure di intrighi. Il primo esubero da piazzare è ancora Mauro Icardi.

Il riscatto da parte del Paris Saint-Germain è fissato a 70 milioni (con maxiplusvalenza per l’Inter che l’ha bilancio a 1,8). Qualora poi la Juventus volesse fare una triangolazione la cifra salirebbe a 85 milioni, un bonus di 15 previsto dall’amministratore delegato per monetizzare l’eventuale beffa di trovarsi l’attaccante rosarino (già 20 reti in questa stagione, 124 con la maglia dell’Inter) di nuovo in Serie A.

Diversa la situazione di Ivan Perisic anche a prescindere da chi raccoglierà l’eredità in panchina di Hans-Dieter Flick. Il Bayern, dopo qualche perplessità iniziale, ha deciso di esercitare il riscatto del croato. Troppo ghiotto l’affare da “soli” 20 milioni per il cartellino (altra plusvalenza per i nerazzurri, essendo il giocatore a bilancio per 6,5). L’operazione rappresenta un costo relativamente basso per un giocatore ancora negli anni migliori di carriera (ha compiuto 31 anni a febbraio) che vanta una finale Mondiale giocata. Poi Perisic ha convinto per la sua duttilità: anche da dodicesimo può essere un preziosissimo jolly. Il calciatore prima dell’infortunio aveva totalizzato 22 presenze con 5 gol.

Non tornerà a Milano, Joao Mario anche nel caso in cui non venisse riscattato dalla Lokomotiv. Yuri Semin, allenatore dei moscoviti, in tal senso è stato chiaro sulla sua voglia di trattenerlo. I nodi sono tutti economici perché la Lokomotiv vuole ridiscutere da 18 milioni però c’è margine per trattare, considerato che il giocatore è a bilancio per 13,6.

Diversa è la situazione di Lazaro pagato dal Newcastle 1,5 milioni con riscatto a 23.5. L’austriaco con i Magpies ha giocato poco e la sua volontà sarebbe comunque quella di tornare a Milano.