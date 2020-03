Calciomercato Inter, nodo Nainggolan: resta al Cagliari? | Il futuro di Radja Nainggolan è tutt’altro che definito. Il Ninja si sta ben disimpegnando al Cagliari fino ad ora, risultando un perno fondamentale per il club rossoblù. Gol e assist che, nella prima parte di stagione, hanno portato il Cagliari a sognare l’Europa e leadership che non ha fatto mollare nessuno dei compagni nei momenti di difficoltà dell’ultimo periodo.

Calciomercato Inter, Nainggolan potrebbe restare al Cagliari

Il Cagliari riscatterebbe volentieri Nainggolan, l’Inter vorrebbe monetizzare. Le condizioni dei club, ad oggi, non permettono accordi di nessun tipo. Qualche settimana fa il Cagliari ha già fatto capire che senza importanti aiuti da parte dell’Inter non riuscirà a riscattare il centrocampista belga che attualmente è valutato 19 milioni di euro. Il nodo principale, però, riguarda il contratto. Attualmente il Ninja guadagna 4,5 milioni di euro netti fino al 2022. Un ingaggio che i sardi non possono garantirglie per questo sarebbe necessario un suo sacrificio per un eventuale riscatto.

I numeri di Radja Nainggolan con il Cagliari

Radja Nainggolan si è preso subito il Cagliari grazie alle sue doti tecnico-tattiche e all’esperienza internazionale. Dopo l’infortunio di Ceppitelli ne è diventato anche il capitano e ha portato il club sardo a sognare l’Europa. Ha disputato 24 presenze tra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno 5 reti e fornendo 6 assist ai compagni.