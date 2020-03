Tweet on Twitter

Calcio mercato Milan, arriva il no Rangnick

Ultime Milan Rangnick | L’addio di Boban dalla società rossonera ha alzato un polverono incredibile nel Milan. Il club rossonero continua a vivere un periodo di caos da diversi anni. Boban ha lasciato il Milan nei giorni scorsi e secondo l’ex dirigente il Milan ha già trovato l’accordo con Rangnick per la prossima stagione:

“A dicembre hanno chiuso con Rangnick. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo dovevano dire, maritavo di essere informato dell’iniziativa”.

Intanto, nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, pare che Ralf Rangnick ha clamorosamente rifiutato l’offerta del Milan per la prossima stagione. Situazione da monitorare quella dell’ex allenatore di Lipsia e Schalke 04. A parlare del suo futuro è intervenuto anche il suo agente, che non ha chiuso la porta al Milan.

Rangnick al Milan, le parole dell’agente

Mark Kosick, agente di Ralf Rangnick, è intervenuto in un’intervista al noto quotidiano tedesco Bild: “Rangnick e Gazidis si conoscono da tanti anni e spesso si confrontano. Ma al momento non è prevista una collaborazione tra le parti, ci sono problemi più importanti da affrontare”.

Il riferimento di Kosick riguarda il tema Coronavirus, che coinvolge al momento tutto il mondo. Gazidis aveva provato a portare Rangnick già all’Arsenal ma senza successo. Il dirigente rossonero continuerà a restare in contatto con l’allenatore per la prossima stagione, intanto è stata confermata la fiducia a Pioli.