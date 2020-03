Ultime Juventus, Rugani positivo: le sue parole ed un clamoroso retroscena

Ultime Juventus: Rugani sul caso coronavirus

Ultime Juventus Rugani | Una vera e propria emergenza quella che sta attraversando la nostra penisola, con i casi di Covid19 che continuano ad aumentare giorno dopo giorno in maniera spedita. Il calcio si è fermato completamente in Italia, e nella giornata di ieri è arrivata una notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: Daniele Rugani, difensore della Juventus, è risultato positivo al tampone. Un vero e proprio shock per tutti, con il centrale che è ancora asintomatico. Lo stesso giocatore si è esposto su Instagram dopo l’accaduto, ed ha voluto parlare chiaro:

“Avrete sicuramente letto la notizia, ed è per questo che volevo tranquillizzare tutti. Sto bene, ed è in questo momento che ci tengo a ringraziare tutti i medici che stanno lavorando per affrontare questa brutta situazione. Questo virus non fa distinzioni, rispettate le regole, facciamolo per noi stessi e per le persone che ci vogliono bene”

Caso Rugani: spunta un retroscena

La notizia riguardante Rugani ha senza dubbio sconvolto l’Italia, e adesso questa faccenda rischia di essere ancora più complicata del previsto. I giocatori dell’Inter e della Juventus riceveranno diversi controlli, e in questi giorni si avranno certamente notizie più dettagliate. Intanto è spuntato un clamoroso retroscena sulla questione: stando a quanto riportato da goal.com, pare che il giocatore bianconero sia risultato negativo al tampone prima del match con l’Inter, allenandosi regolarmente.