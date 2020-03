Come era ormai preventivabile, si fermano anche le gare della Champions League che vedono impiegate formazioni attualmente in quarantena come la Juve.

Notizie Juve, rinviata la sfida con il Lione

Con l’emergenza coronavirus che si estende ovunque in Europa, anche la restìa Uefa, che fino a ieri ha permesso che Liverpool-Atletico si disputasse a porte aperte, deve fare i conti con la realtà. Così, in attesa di capire la decisione del massimo organo calcistico europeo prevista per il prossimo 17 marzo riguardo alla prosecuzione di Champions ed Europa League, sono rinviate a data da destinarsi Juventus-Lione e Manchester City-Real Madrid (per la felicità di Cristiano Ronaldo). Chiaramente in occasione di quella data ne sapremo di più anche a proposito della data dell’eventuale recupero, oltre che del rinvio di Euro2020, ormai sempre più probabile.

Calcio e coronavirus, il punto della situazione

Il rinvio di Juventus-Lione, insieme a quello di Manchester City-Real Madrid, è il primo relativamente ad un caso di coronavirus e conseguente quarantena in Champions League. Per la positività di un giocatore di basket dei Blancos è stata invece sospesa la Liga, mentre in Italia come noto la Serie A è già ferma prima degli annunci su Rugani e Gabbiadini. Anche Olanda e Portogallo oggi hanno messo in pausa i rispettivi campionati, mentre Inghilterra e Germania per il momento hanno deciso di proseguire a porte aperte.