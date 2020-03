Tweet on Twitter

Ultime Juventus, Chiellini: “Senza stampelle ora rivivo”

Ultime Juventus | Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a JTV:

Notizie Juve, le parole di Chiellini

“Da quando ho lasciato le stampelle sono tornato a vivere, in quei mesi fermo ero sempre a casa; non dormivo più fuori. Ho fatto di più il papà con mia figlia che si era preoccupata quando mi ero fatto male. A casa mi godo le mie donne; io “comando” le scelte di cosa guarda in televisione. Vado spesso a prendere mia figlia all’asilo; quando sono a casa cerco di essere sempre presente”.

Chiellini ha parlato anche del suo modo di scendere in campo:

“Aggressività? Quella l’ho domata con il tempo e ho cercato di migliorare in termini di lucidità. Quando ero più giovane era l’agonismo che mi faceva sfogare la tensione: mi creavo dei nemici in campo per avere nuovi stimoli.

Arrivo alla Juve? Questa è una società ambiziosa, sempre al vertice: hai sempre nuovi stimoli e voglia di migliorarti. La Juve migliora ogni anno, così come gli obiettivi sportivi che si pinte. Vogliamo vincere tutto quanto ciò che c’è in palio.