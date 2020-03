Oroscopo di domani 13 marzo: Paolo Fox, previsione e classifica segni. Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo venerdì.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Situazione particolarmente faticosa, come per tutti. Situazione di transito importante per Saturno, Venere sta per tornare favorevole. E’ un buon inizio.

Toro. Ti trovi in una condizione di ritardi che potrebbe essere annunciata dal nuovo transito di Saturno dissonante. In questo periodo puoi consolidarti, per te le certezze sono tutto nella vita.

Gemelli. A breve ci sarà un transito di Venere nel tuo segno. Si indica una gran voglia di vivere gli amori. E’ il periodo migliore per vivere con più passione riscoprendo il valore della famiglia.

Cancro. Al momento hai grande voglia di esprimerti, ma Saturno in opposizione può generare ancora più ansie di quelle che stiamo vivendo. Ci vuole pazienza.

Leone. Saturno sta per arrivare in opposizione, potresti trovarti in una condizione di lieve disagio. C’è un grande problema sociale che riguarda tutti noi. In amore ci vuole pazienza.

Vergine. Le persone del tuo segno sono sempre programmate, concrete e anche nelle situazioni più difficili riescono ad andare avanti. In questo momento potresti vivere emozioni particolari.

Oroscopo Paolo Fox 13 marzo 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. In questo momento potresti vivere emozioni particolari, certo questo periodo è difficile per tutti, le persone del tuo segno potranno usufruire del transito di Venere. Valore di un amore e grande passione.

Scorpione. Profonda agitazione in tutte le relazioni interpersonali, sarebbe il caso di rallentare il passo. Il tuo è uno dei segni più forti. Hai bisogno di tempo per recuperare.

Sagittario. Hai bisogno di capire cosa desideri davvero in amore. Dal punto di vista sentimentale tutto può andare per il verso giusto. Le restrizioni possono diventare di grande importanza nelle relazioni.

Capricorno. Non hai bisogno di grandi stimoli per andare avanti. Ci saranno molte cose in più da fare a primavera inoltrata. Visto il periodo potrebbero esserci ritardi anche in amore.

Acquario. Come sto spiegando da tempo potresti aver interrotto una collaborazione. Questo mese potresti avere difficoltà ad andare avanti. E’ il momento di grandi rivoluzioni. Hai bisogno di riflettere.

Pesci. Nonostante tu abbia ansia sei uno dei segni più riflessivi. Dopo un periodo di disagio riprenditi per tornare a cavalcare l’onda. Puoi affrontare novità.