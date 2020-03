Notizie Juventus, Dybala non ha il Coronavirus

Ultime Juventus, Paulo Dybala non ha il Coronavirus. L’attaccante argentino sta bene. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Sud America il calciatore avrebbe contratto il virus ma negli ultimi minuti sono arrivate secche smentite dall’entourage dell’ex Palermo.

Il calciatore è preoccupato per il caos che sta generando il virus in Italia ma sta bene e non ha contratto il virus.

La notizia era stata lanciata da ElNacional. Anche la Juventus in questi minuti ha smentito tutto confermando che il calciatore al memento è in perfetta saluta e nonostante gli allenamenti con Rugani (già contagiato), non ci sono novità in merito al contagio di altri bianconeri.