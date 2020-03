Balotelli all’attacco: “Prima la Juventus torna prima, poi stop al campionato”

Mario Balotelli torna a far parlare di sé anche adesso che il campionato è ferma: lo fa lanciando un grave attacco alla Juventus.

Ultime Juve, le parole di Balotelli

Tramite Instagram l’attaccante ha diffuso un video nel quale ha attaccato pesantemente la Juventus ed i vertici del calcio italiano per come è stata gestita l’emergenza coronavirus con consequenziali rinvii: “Sospensione? Dovevano far tornare prima la Juventus prima per poter fermare il campionato”.

Coronavirus Italia, l’avvertimento di Balotelli

Sempre all’interno dello stesso post Supermario si abbandona alla descrizione della situazione attuale, rivolgendo un ammonimento a tutti i tifosi: “Quando si ricomincia? Mi auguro che non si riprenda, visto che c’è stato un caso, anche solo così non si dovrebbe riprendere. Mi faceva uscire di testa che all’inizio quando proponevo di fermarci le persone si arrabbiavano. Forse ora si sono resi conto, magari chiudendo tutto prima ne saremmo già fuori. La data di ripresa è approssimativa. Ma che sacrificio è stare a casa? Di sto passo arriveremo al 2021 che ce lo abbiamo ancora sto coronavirus. Bisogna stare a casa, le persone non si sono ancora rese conto dela gravità di quello che sta accadendo. A me manca tanto il pallone, ma è bello anche poter riposare a casa. Non scherziamo, se non restate a casa esco io a prendervi a schiaffi“.