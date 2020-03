Notizie Genoa, Preziosi: “Vogliamo finire il campionato, no a nuove regole”

Ultime Genoa | Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Calcio e Finanza. Il numero uno del Grifone ha parlato dell’emergenza legaa al Coronavirus ha travolto anche il calcio italiano, paralizzando ogni campionato.

In vista della volata scudetto e della lotta salvezza, la Lega sarà chiamata a decidere su come proseguire il campionato. La Figc ha avanzato diverse ipotesi di conclusione della stagione. Tra queste, anche le possibilità di playoff per lo scudetto o di playout per determinare chi andrà in Serie B. Questo scenario non piace molto ai presidenti ed Enrico Preziosi ha risposto a questa ipotesi duramente.

Ultime Genoa: le parole di Preziosi

“Non si possono imporre oggi nuove regole mai utilizzate a campionato in corso, queste sono molto diverse da quelle che conoscevamo in partenza. Non è previsto in alcun modo fare cose del genere.

E’ sbagliato a livello di principio ma anche nella pratica. Noi per esempio abbiamo investito molto a gennaio e vogliamo vedere riconosciuti i nostri sforzi sul campo secondo le regole note a tutti. L’obiettivo prioritario è prima di tutto superare l’emergenza sanitaria, per quanto riguarda il campionato noi vogliamo finirlo in maniera normale. E’ l’orientamento che prevale nelle varie conference call che stiamo tenendo con altri presidente”.

Un’esigenza, quella di chiudere la Serie A, ma anche un diritto di chi ha tanti interessi in questo sport.