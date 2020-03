Atalanta, Gasperini: “Coronavirus? Noi siamo organizzati, figuriamoci a Roma e Napoli”

Notizie Atalanta: Gasperini sull’allarme coronavirus

Notizie Atalanta Gasperini | Due giorni fa l’Atalanta conquistava uno storico passaggio del turno in Champions League, ma al ritorno in Italia la situazione non è stata di certo delle migliori. La nostra penisola è in zona rosa, e l’allarme è totale: dichiarata pandemia, chiude praticamente tutto, e il mondo del calcio è praticamente sconvolto dopo le ultime notizie (caso Rugani). Il tecnico della Dea, Giampiero Gasperini, ha parlato al Corriere dello Sport della situazione attuale, ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

“La nostra vita è stata stravolta, tutti siamo rimasti sconvolti. Il mondo si è rovesciato. L’Italia è avanti di venti giorni rispetto ad altri Paesi, dubito che qualcuno possa azzardare delle previsioni sulla fine di questo incubo. Nel giro di pochissimo tempo siamo passati dal provare tantissima gioia, ad una situazione praticamente surreale. Sento soltanto dire di restare a casa, sirene e allarmi. Noi siamo organizzati, figuriamoci cosa può accadere a Roma e Napoli”.

Allarme Coronavirus: tutto stravolto, ora è crisi

Il calcio si è fermato, così come tutto il resto. Le parole di ieri di Conte sono state emblematiche, e soprattutto sintomo di un allarme ormai generale, che ha condizionato e condizionerà l’Italia almeno per le prossime settimane. Nelle altre Nazioni il panico non sembra essere arrivato, tutto il contrario di cosa sta accadendo a noi.