Notizie Arsenal, Arteta positivo al Coronavirus

Ultime Arsenal, il club è sotto shock. Il tecnico degli inglesi Mikel Arteta, è risultato positivo al test per il Coronavirus.

Il tecnico spagnolo, che è succeduto durante questa stagione ad Emery, ha contratto il virus. Nonostante questa notizia il campionato inglese ha deciso di non fermarsi e continuare a scendere in campo a porte aperte.

Ultime Arsenal: squadra già in quarantena

C’è da capire come il tecnico abbia contratto il virus. L’allenatore, infatti, era già in quarantena come tutto il gruppo dopo esser stato in contatto con il presidente dell’Olympiacos poi risultato positivo allo stesso test prima dell’ultima gara di Europa League. La notizia è stata pubblicata dal sito ufficiale del club inglese.

La squadra greca, tuttavia, oggi è scesa ancora una volta in campo in Europa League contro il Wolverhampton pareggiando per 1-1. Una decisione assurda, quella della UEFA, di consentire la partita nonostante i sospetti di contagio.

E’ il primo tecnico ad esser positivo. L’Arsenal ha puntualizzato chesarà impossibilitato a giocare per le prossime partite di Premier League. Il club ha messo in sicurezza le aree comuni del centro sportivo e non solo.