Hellas Verona: squadra in auto-isolamento

L’Hellas Verona va in autoisolamento. Dopo aver appreso la notizia della positività al Coronavirus di Manolo Gabbiadini, la squadra veneta decide di chiedere l’isolamento per i propri calciatori.

Hellas Verona FC, dopo aver reso noto che – a seguito del comunicato di U.C. Sampdoria riguardo alla positività del calciatore Manolo Gabbiadini al COVID-19 – è stata sospesa ogni attività agonistica programmata, si è mossa per andare oltre.

Il club si è contestualmente attivato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 marzo, per predisporre tutte le procedure necessarie per bloccare la diffusione del virus.

In primis l’autoisolamento domiciliare di squadra, staff e dirigenti presenti a Genova per la gara contro la Sampdoria.

I calciatori e tutto lo staff resterà isolato sino al prossimo 22 marzo, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie. Il gruppo di Juric prenderà tutte le precauzioni necessarie in base alle disposizioni attualmente vigenti.

Ultime Verona: Gabbiadini in campo per 60 minuti

L’attaccante ex Napoli era rimasto in campo per 61 minuti di gioco durante la gara contro l’Hellas. Non è chiaro se il calciatore fosse già stato contagiato prima della partita, ma per non correre nessun rischio la formazione del presidente Setti ha deciso di bloccare tutto e isolarsi dal resto del mondo.