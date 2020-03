Coronavirus, colpita anche la Formula 1: positivo membro team McLaren, la scuderia si ritira e il GP salta

Coronavirus Formula 1 McLaren | Non è solo il mondo del calcio ad essere colpito dall’emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore sono stati sospesi altri grandi sport come l’NBA in America e ora anche la Formula 1. Dopo la MotoGp, arriva lo stop anche alle 4 ruote a causa dell’emergenza Coronavirus. Ora arriva anche in Formula 1.

Ad accusare il colpo è stata La McLaren che ha annunciato il proprio ritiro dal GP d’Australia che si sarebbe dovuto svolgere questo fine settimana. La McLaren ha annunciato il ritiro a seguito della positività al tampone di un membro del proprio team che era stato già isolato non appena aveva manifestato i primi sintomi. L’intera squadra, compresi dunque i piloti Lando Norris e Carlos Sainz, entrerà ora in quarantena in queste ore. Ora resta in discussione tutto il GP, che è fortemente a rischio.

Coronavirus, colpita anche la Formula 1: altri team a rischio, salta tutto?

Tampone negativo invece per 4 membri del team Haas che erano stati sottoposti al test a causa di alcuni sintomi sospetti. Intanto, è probabile, che si vada verso una cancellazione totale dell’evento. La F1 e la FIA hanno annunciato “coordinando con tutte le autorità per decidere i prossimi passi, la salute dei team, dei tifosi e di tutto il personale”.

Questo il comunicato della McLaren in merito a quanto accaduto in queste ore.