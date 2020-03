Tweet on Twitter

Europa League, i risultati delle gare delle 19.00

Europa League, i risultati delle sfide del pomeriggio. In programma solo 3 partite per il rinvio delle gare di Inter e Roma, che avrebbero dovuto scendere in campo rispettivamente con Getafe e Siviglia.

LASK-MANCHESTER UTD 0-4

28′ Ighalo, 58′ James, 82′ Mata, 90’+2 Greenwood

Passa lo United che in scioltezza supera i padroni di casa. Nella ripresa segna una vecchia conoscenza del campionato italiano di ritorno dalla Cina. Apre il match Ighalo poi i Red Devils dilagano.

EINTRACHT-BASILEA 0-3

27′ Campo, 73′ Bua, 85′ Frei

Clamoroso capitombolo per il Francofote che nel proprio stadio, a porte chiuse, si fa superare dagli svizzeri del Basilea.

BASAKSEHIR-COPENAGHEN 1-0

88′ su rig. Visca

Bella vittoria per la squadra di Robinho che segna nel finale e porta a casa la prima gara del doppio turno.