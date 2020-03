Coronavirus, l’Uefa ci riprova: campo neutro e niente stop, club italiani contrari

Coronavirus, l’Uefa vorrebbe giocare in campo neutro: la nuova modalità a gara secca per l’Europa League

Coronavirus, Uefa: partite in campo neutro | Non ne vuole sapere l’Uefa di fermare le proprie attività. Dopo il rinvio di Siviglia-Roma e Inter-Getafe, stando a quel che rivelano i colleghi della Gazzetta dello Sport, si starebbe spingendo da parte degli ordini federali della Uefa, di recuperare la sfida in campo neutro. Per il recupero di queste sfide, si starebbe pensando anche alla gara secca, disputata appunto in uno stadio diverso da quello di casa delle due squadre. Ma adesso tutto si è infittito: dopo la positività di Daniele Rugani al Coronavirus, l’Inter si trova costretta alla quarantena.

Praticamente quattro giorni fa, i nerazzurri sono stati a contatto con il difensore della Juventus, che era presente all’Allianz Stadium per la sfida tra Juve ed Inter, ed è per questo che adesso la formazione di Antonio Conte non può fare altro che fermarsi, così come annunciato dalla stessa società nella serata di ieri.

Uefa, partite a gara secca e in campo neutro, in Europa League: l’idea non piace alle italiane

Cosa succede adesso per le sfide di Europa League? L’Uefa continua ad essere dell’idea, almeno al momento, di poter recuperare la sfida e trasformarla in gara secca. Qualificazione che si potrebbe decidere così, in campo neutro, ma le società italiane sono contrarie. Idea che andrebbe a proporsi giovedì prossimo, un giorno prima dei sorteggi di Europa League che sono previsti a Nyon il 20 marzo. Le prime idee di campi neutri riguarderebbero la Russia e la Polonia, con Francia e Bulgaria un po’ più defilate. Difficile ipotizzare un Paese ospitante, con l’Italia in zona rossa. Il tempo è pochissimo, l’Uefa rischia di dover trovare l’unica soluzione possibile: quella dello stop della manifestazione.