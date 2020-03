Coronavirus, stop Liga: si ferma il calcio in Spagna (UFFICIALE)

Coronavirus, stop alla Liga: il campionato si ferma per due settimane

Coronavirus, stop Liga: il calcio si ferma anche in Spagna | E’ arrivata la notizia, inevitabile, proveniente dalla Ciudad de Futbol. Si è riunito il Comitato di Sorveglianza, all’interno del quale hanno partecipato i dirigenti della Federazione, LaLiga e del calcio (AFE), per trovare un accordo sul proseguimento dei campionati in Spagna. Sì, perché la notizia riguarda tutto il panorama del calcio, con l’allarme Coronavirus che si sta diffondendo in tutto il mondo. Non è esente dal restare a casa neanche il mondo dello sport, con il calcio che pian piano si sta fermando nei diversi paesi. Il primo, è stato il calcio nostrano, che si è fermato qualche giorno fa in via ufficiale. La decisione è di riprendere le attività solo dopo l’inizio di aprile, decisione che potrebbe prolungare fino a maggio.

In Spagna, La Liga e la Segunda Division si fermano, niente porte chiuse. E’ la decisione più logica quella di fermarsi e ripartire, solo quando si potrà, mentre il Real Madrid fa sapere che la squadra è in quarantena, dopo il contagio di un giocatore della squadra di basket della società.

Coronavirus, La Liga si ferma: stop al campionato, il comunicato ufficiale

Di seguito, il comunicato direttamente dal sito ufficiale de La Liga sullo stop del campionato, dovuto all’allarme Coronavirus: “Dichiarazione ufficiale: LaLiga concorda la sospensione della competizione. LaLiga si impegna a continuare con la prossima fase del protocollo di azione contro COVID-19 e a sospendere le giornate 28 e 29 della competizione”.