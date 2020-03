Coronavirus: stop a Champions League ed Europa League

Coronavirus, il calcio europeo si ferma: si attende solo l’ufficialità sullo stop di Champions League ed Europa League

Coronavirus, Champions League ed Europa League si fermano. E’ questo quel che annunciano i colleghi spagnoli di Marca. L’indiscrezione lanciata in quest’ultima ora racconta di uno stop per il calcio europeo, con la sospensione immediata delle massime competizioni Uefa. Una scelta che pare inevitabile, dopo l’allarme Coronavirus che si sta diffondendo a macchia d’olio sui diversi Paesi europei. Mentre il campionato si ferma proprio in Spagna, dallo stesso Paese fanno sapere che potrebbe arrivare l’ufficialità da parte degli organi competenti del Uefa sullo stop delle manifestazioni.

Coronavirus, Champions League ed Europa League si fermano: l’indiscrezione arriva dalla Spagna

E’ arrivata nel corso delle ultime ore, la notizia direttamente dalla Spagna: Champions League ed Europa League potrebbero fermarsi. Sospensione delle manifestazioni calcistiche, con l’annuncio del quotidiano spagnolo che ha prevede l’ufficialità dalla stessa Uefa, in giornata. Tra le righe, si legge: “In mancanza della sua ufficialità, anche la Champions League e l’Europa League sono sospese. Oggi si sarebbe dovuta giocare giocare la gara di andata degli ottavi di finale della seconda competizione europea, ma a causa della situazione legata al Coronavirus si è deciso di sospendere tutto.

Da precisare è che la prossima settimana anche le italiane sarebbero impegnate in Champions League, con Juventus-Lione e Barcellona-Napoli, gare in programma e ora compromesse. Discorso analogo per le italiane in Europa League. Decisione già arrivata per Roma e Inter, con i due club che hanno già accolto la notizia del rinvio ufficiale da parte del Uefa.