Coronavirus, Spadafora scrive al Consiglio dei ministri dell’Unione Europea

Coronavirus, Spadafora vuole lo stop completo. Il Ministro dello Sport italiano Vincenzo Spadafora non si ferma.

Dopo aver provato in tutti i modi a fermare la Lega ed il campionato di Serie A, il numero uno dello sport italiano si è messo in contatto con l’Europa. Consapevole degli errori commessi in Italia per quanto riguarda la tardiva sospensione del calcio, il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, ha lanciato un messaggio al presidente di turno del Consiglio dei ministri dell’Unione Europea per il settore sport, Tomislav Druzac. Nella lettera recapitata al collega, il Ministro italiano ha sottolineato la necessità di convocare un vertice europeo per indicare a Uefa e Fifa delle direttive chiare. Queste dovranno garantire immediatamente lo stop di Champions ed Europa League come primo atto.

Ultime Coronavirus: la lettera di Spadafora

Questa parte del contenuto della lettera scritta da Spadafora, riportata dall’Ansa:

“L’emergenza sanitaria sta producendo un impatto molto forte anche nel mondo dello sport, a tutti i livelli. Sono a rischio gli eventi programmati e le perdite economiche saranno grandi, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la pandemia. E’ necessario, anche in ambito sportivo, un impegno unitario e quindi un coordinamento tra gli Stati Ue.